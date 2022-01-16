Пушков упрекнул Германию в зависимости от антироссийской «истерии» Украины и Прибалтики

Формирование внешнеполитического курса ФРГ зависит от «истерик» Украины, Прибалтики и Польши. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, правящие круги Германии расколоты по вопросу отношения к РФ. Сенатор на примере Киева объяснил, как другие страны влияют на мнение Берлина о Москве.

«Украина постоянно подносит политические боеприпасы тому крылу германской политики, которое выступает за заморозку "Северного потока-2", а также стремится создать у Берлина некий комплекс особой ответственности за Украину», — написал Пушков в Telegram.

Также он подчеркнул, что восточноевропейский фактор играет значительную роль в процессе формирования политики ФРГ по отношению к России.

Ранее сообщалось, что Пушков раскритиковал Украину и Польшу за двуличные высказывания по вопросу закупок голубого топлива у России. Кроме того, сенатор отметил неоднозначное поведение властей Молдавии, которые обрадовались продлению контракта с «Газпромом».