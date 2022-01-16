Тысячи участников митинга в столице Мали скандировали «Путин!»

Участники многотысячного митинга в Бамако скандировали имя президента Российской Федерации Владимира Путина в ходе флешмоба в поддержку действий властей государства, которые выбрали путь на расширение сотрудничества между двумя странами.

На митинге в Бамако граждане Мали поддержали решение президента страны Ассими Гоита продлить переходный период, в течение которого власть в стране останется у военных, а также укрепить сотрудничество с Россией для того, чтобы оградить суверенитет страны от посягательств и покончить с неоколониальными притязаниями бывшей метрополии — Франции. Главная цель — покончить с террористической угрозой на севере Мали прежде масштабных политических перестановок.

Кроме того, в ходе участники и организаторы митинга осудили Францию, с подачи которой Экономического сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело экономические санкции против Мали. Главной причиной санкций считают обращения президента Гойты к Минобороны РФ с просьбой оказать помощь малийской армии.

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Малийские военные долгое время противостоят террористическим группировкам оккупировавшим север страны. Французские военные проводили в Сахеле несколько операций против террористов, однако не добились никакого успеха. Теперь военные в Мали собираются сделать это сами — с подготовкой, которую могут предоставить российские инструкторы.

Именно с предполагаемым прибытием группы из четырех российских специалистов, сообщения о котором циркулируют в социальных сетях, многие связывают введение санкционного режима против Бамако. Западные СМИ с подачи чиновников Евросоюза утверждают, что прибывшие в Мали россияне являются сотрудниками «ЧВК Вагнера». Участники акции выразили уверенность, что Франции не удастся запугать руководство страны и Мали при поддержке российской стороны сумеет отстоять свой суверенитет. Они призвали малийский народ организоваться и сплотиться, чтобы поддержать президента Ассими Гоита, который осмелился выступить против французского империализма.