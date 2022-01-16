Кулеба заявил о сотрудничестве Украины и Запада в реализации мер по сдерживанию России

Киев вместе с западными партнерами разрабатывает «пакет мер сдерживания» России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитри Кулеба.

По его словам, новые меры предусматривают три уровня: дипломатические усилия, «болезненные экономические санкции» и укрепление военного сотрудничества. Также он отметил, что Киев усилил мобилизацию международной поддержки.

«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», — сказал Кулеба в ходе интервью изданию Bild.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопросы противодействия угрозам безопасности, которые якобы исходят от проекта газопровода «Северный поток — 2».