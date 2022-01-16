Петербуржцы за два дня направили в Смольный более 300 жалоб на гололед

Власти Санкт-Петербурга заверяют уставших от «катка» и сугробов на тротуарах горожан в успешной ликвидации наледи и снега.

Жители Северной столицы всего за два дня направили в Смольный свыше 300 жалоб на гололед. В большинстве случаев петербуржцы получают ответ о том, что коммунальщики осуществляют зимнюю уборку по регламенту. В Смольном также добавили, что при обнаружении наледи дворники обрабатывают тротуары специальными материалами, пишет Федеральное агентство новостей.

«Уборка осуществляется согласно технологическому регламенту производства работ по комплексной уборке дорог в Санкт-Петербурге утвержденный распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 15.09.2021 № 236-р», — говорится в сообщении.

Непростая ситуация, связанная с некачественной расчисткой улиц от снега и наледи, складывается в Петербурге с начала зимы. Сугробы на дорогах и скользкие тротуары стали причиной большого количества ДТП и травм среди населения.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время. Город оказался не готов к зиме, несмотря на заявление губернатора Александра Беглова об обратном.