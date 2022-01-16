Шейх Умар Сумано оценил демонстрацию в Бамако и рассказал о желании малийцев дружить с Россией

Граждане Мали вышли на улицы, чтобы опротестовать санкции, введенные против республики, а также с целью поддержать правительство страны. Так ситуацию оценил глава «Организации молодых руководителей» Шейх Умар Сумано.

«Нужно сказать, что сначала они (митингующие – Прим. ред.) требовали снятия санкций ЭКОВАС, а кроме того, люди выступают за сотрудничество между Мали и Россией, потому что было много тех, кто его поддерживает», — рассказал Сумано.

На демонстрациях были замечены российские флаги, а также портреты президента РФ Владимира Путина и Рихарда Вагнера. Плакаты с изображением композитора являются отсылкой к западной прессе, где замеченных в Африке россиян приписывают к «ЧВК Вагнера». Также в ходе митингов малийцы выразили свое недовольство по поводу попыток Франции вернуть контроль над континентом. Люди принесли с собой карикатуры на французского лидера Эммануэля Макрона, чем подтвердили готовность отстаивать интересы своей страны.