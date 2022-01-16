Администраторы Facebook ограничили доступ к аккаунту делегации РФ на переговорах в Вене

Официальный аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Facebook подвергся блокировке.

Информация об ограничении доступа к странице поступила от главы делегации Константина Гаврилова. По его словам, администраторы американской соцсети заблокировали аккаунт 14 января.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», — приводит слова Гаврилова ТАСС.

Гаврилов ранее сообщил о наличии у российской стороны плана «Б» на случай, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как отмечал глава делегации РФ, к нему «никто не хотел бы прибегать».