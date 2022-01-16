Журналист Марсон констатировал недовольство Европы диалогом России и США

Некоторые страны НАТО недовольны идеями, которые озвучили американские дипломаты на саммите с Россией. Об этом пишет журналист The Wall Street Journal Джеймс Марсон.

Автор убежден, что союзникам Вашингтона не понравилось обсуждение примирения России и Запада без участия европейских представителей.

«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — написал Марсон.

Читатели The Wall Street Journal прокомментировали публикацию. Они посоветовали НАТО, если ее руководство находится в здравом уме, не приглашать Украину в Альянс. Военному блоку стоит сообщить об этом Москве, чтобы прекратить вражду.