Заявления Вашингтона о «тайных операциях» против Украины, которые якобы планирует Россия, вызвали возмущение жителей Великобритании. Об этом свидетельствуют их комментарии к публикации газеты Financial Times.

Читатели FT осудили попытки Запада приписать Москве стратегии, которые, уверены британцы, применялись американскими властями. Они также назвали Вашингтон и Лондон «главными преступниками минувшего тысячелетия».

«За всю историю человечества было сброшено всего две атомные бомбы. Помните, кто их сбросил?» — отметил The Skaz Loop.

«Где-то около двух недель назад Россия упомянула, что Соединенные Штаты планируют провести операцию под чужими флагами на востоке Украины. Но западная пресса не стала об этом сообщать. То есть все это лишь игра. Лучшее, что могут сделать Соединенные Штаты, — уйти из Европы и сконцентрироваться на решении собственных проблем», — считает How about this.