Достать коньки и плакать. Петербуржцы нашли новый способ пережить гололед на тротуарах

Петербуржцы продолжают жаловаться властям города на плохую уборку улиц и тротуаров от снега и наледи. На портале «Наш Санкт-Петербург», по состоянию на 16 января, на рассмотрении находится 625 обращений горожан, живущих в разных районах Северной столицы. Местные жители сетуют на то, что неэффективные действия коммунальных служб часто приводят к падениям и травмам.

Так, например, пользовательница Анастасия М. рассказала, как ее мама поскользнулась во дворе дома на Ленинском проспекте в Красносельском районе и сломала руку. По ее словам, возле жилых домов и магазинов сейчас настолько скользко, что «можно кататься на коньках».

Этим дельным советом уже воспользовался один из жителей города на Неве. Молодой человек со свистом промчался по тротуару возле ЖК «Арт Квартал. Аквилон» на Парфеновской улице, где образовался настоящий каток.

Не менее травмоопасная ситуация наблюдается и в Центральном районе города. Как написала Наталья Н., практически вся 8-я Советская улица покрыта толстым слоем льда, причем дорогу не посыпают песком с начала новогодних праздников.

Куда хуже ситуация с уборкой наледи обстоит в Невском районе, утверждает петербурженка Екатерина Л.:

«С самого начала зимы во дворе по адресу ул. Грибакиных дом 2, корпус 1 ни разу не убирали снег. Он то тает, то замерзает. Сплошной гололед. Такая же ситуация в близлежащих дворах».

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Впрочем, по прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия продолжат создавать трудности петербуржцам. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в ближайшее время погода в Северной столице будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта.

«Он станет причиной преимущественно облачной погоды, а во второй половине дня [16 января] вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди, и будет усиливать ветер. Местами возможна гололедица», — предупредил эксперт.

На этом фоне жители города на Неве призывают губернатора Александра Беглова проявить чуть больше энтузиазма в борьбе с последствиями снежного коллапса, причем сделать это «в кратчайшие сроки», а не ждать, пока «само растает» или кто-то из горожан получит травмы.

Невские Новости / Олег Архонов

Опасения жителей Петербурга понять можно, ведь за последние недели травматологические пункты в городе едва ли испытывают дефицит пациентов. К примеру, только за 14 января в приемном отделении НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе осмотрели 50 человек, из которых ровно половина была госпитализирована в травматологию.

Как ранее рассказал директор института Вадим Мануковский, загрузка обоих травматологических отделений превышает норму в полтора раза из-за погодных условий.

Одновременно с этим вице-губернатор Анатолий Повелий поручил Комитету по благоустройству и Жилищному комитету усилить борьбу с гололедицей, а также увеличить темпы очистки кровель от снега и наледи. Однако жители Коломны не стали ждать у моря погоды и самостоятельно приобрели 250 кг песка, чтобы посыпать им лед на тротуарах.