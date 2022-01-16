Политолог Каражанов заявил о зависимости экономики Казахстана от кабмина и нацбанка

Властям Казахстана предстоит выполнить большой объем работы после вывода миротворческих сил ОДКБ из республики, заявил политолог из Алма-Аты Замир Каражанов.

По словам эксперта, многие экономические процессы в республике сейчас зависят от национального банка и кабинета министров. Ведомствам предстоит справиться с ростом инфляции. Много проблем наблюдается и в силовых структурах: коррупция и отсутствие надежды на защиту в суде. Конституционные права граждан должны соблюдаться, иначе страна вновь столкнется с беспорядками.

«Нужно повышать качество и ответственность исполнительной власти. Без этого никакие реформы не провернуть. Их ведь должен проводить госаппарат, но, если он поражен болезнью, он ни на что не будет способен. А у нас там проблем хватает. По численности чиновников Казахстан занимает одно из лидирующих мест в мире», — сказал Каражанов в интервью «ПолитЭксперту».

Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее исключил повторение массовых беспорядков в Казахстане. По его словам, ситуация в республике находится под контролем.