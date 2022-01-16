Житель Пензы погиб в массовом ДТП с иномарками на Стрельбищенской

Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Стрельбищенской. Жертвой ДТП стал один из водителей.

Дорожно-транспортное происшествие случилась 15 января около 11 часов дня. По предварительным данным, владелец Renault Duster врезался в иномарку, которая потом протаранила ЗАЗ Chance.

После столкновения 59-летний автомобилист скончался, также травмы получили 41-летний и 42-летний водители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мужчина погиб при столкновении двух автомобилей ВАЗ-2107 в Саратовской области. Тело погибшего водителя спасатели доставали из искореженной машины с помощью специального оборудования.