Камеры МКС засняли «эльфа» и «синюю струю» в грозовом облаке над Тихим океаном

Необычные и редкие явления засняли камеры Международной космической станции в атмосфере Земли. Приборы зафиксировали «эльфа» и «синюю струю».

На видео попала вспышка и яркий столб света, который пробил атмосферные слои. «Синяя струя» — это вид молний, который бьет вверх из грозового фронта, ее размер достигает несколько десятков километров. Молния длится несколько долей секунды.

«Эльфы» — гигантские кольца света, которые распространяются в ионосфере с большой скоростью. Приборы МКС зафиксировали эти явления в грозовом облаке над Тихим океаном. С Земли их невозможно увидеть, только благодаря фотометрам и оптическим камерам удалось запечатлеть эти редкие природные явления. Оборудование было установлено на станции в 2018 году.