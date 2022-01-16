Шаманка Ахметжанова предсказала большие перемены в России через два года

Ясновидящая и потомственная шаманка Кажетта Ахметжанова сделала натальную карту о будущем России. Благодаря ей стало известно, что ждет жителей страны в ближайшие два года.

Карты показали, что весь мир в 2022 году продолжит бороться с пандемией коронавируса. Государства будут активно прививать население и закрывать границы для туристов из некоторых «опасных» стран. Пережить этот хаос помогут стойкость и спокойствие.

Шаманка увидела, что в ближайшее время Россия и Украина заключат мир. Это поможет Киеву и Москве достигнуть новых целей и устремиться к лучшему будущему. Европейский союз поддержит это воссоединение, особо активную позицию займет Германия. США же будут разочарованы, они будут кусать локти, пока Россия и Украина начнут занимать все более твердые позиции на мировой арене.

Россию, по странному предсказанию Кажетты Ахметжановой, ждут большие перемены. В течение двух лет произойдут экономические реформы, в результате которых регионы будут жить не хуже мегаполисов. Страна станет активно развиваться во всех сферах. В частности, у Москвы будет шанс получить монополию на создание новых технологий. Россия добьется успехов в науке, экономике и мировой политике.