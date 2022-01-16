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Матвиенко подтвердила способность ОДКБ защитить собственные страны от цветных революций

Политика
Матвиенко подтвердила способность ОДКБ защитить собственные страны от цветных революций

Организация Договора о коллективной безопасности готова встать на защиту любой страны, входящей в состав ОДКБ, в случае попытки организации цветной революции внутри этого государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, ОДКБ является серьезной организацией, и НАТО вместе с США должны с этим считаться.

«Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация, и что они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно», — отметила политик в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что если бы не удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане, то это могло бы превратиться в угрозу для соседних стран.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что ситуация в Казахстане находится под контролем, а вероятность повторения протестов на территории страны крайне низка.

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