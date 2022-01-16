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Участники акций протеста в Париже напали на группу репортеров Франс Пресс

Происшествия
/ Обновлено: 16 января 2022 14:40
Участники акций протеста в Париже напали на группу репортеров Франс Пресс

В Париже продолжаются акции протеста: граждане выступают против введения новых санитарных мер, связанных с пандемией коронавируса. В ходе митингов участники митингов напали на группу журналистов из Франс Пресс на западе Парижа. Об этом сообщило само информационное агентство.

Согласно полученным данным, инцидент произошел на площади Трокадеро. Двое репортеров освещали акцию протеста в сопровождении двух сотрудников службы безопасности. В какой-то момент один из митингующих узнал журналистов. По мегафону он призвал других участников избить их, после чего десятки митингующих двинулись в сторону корреспондентов.

Журналистами удалось сбежать и пришлось прекратить освещение происходящих на площади событий. Сообщается, что в результате нападения пострадал один из охранявших репортеров сотрудников службы безопасности: мужчина получил травму головы.

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