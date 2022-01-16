Политолог Кедми: Россия поставила ультиматум Западу в вопросе гарантий безопасности

Игнорирование требований Москвы по выполнению гарантий безопасности может обернуться для Запада болезненными последствиями. Таким мнением поделился политолог Яков Кедми.

Пока что гадать об ответе РФ на возможный срыв переговоров с США не стоит, но в любом случае он будет болезненным и крайне неожиданным, отметил эксперт. Он не исключил, что Москва может задействовать все доступные ей средства для получения гарантий по безопасности.

«Россия готова применить силу, чтобы вернуть США и НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Какие силы, где и как – тут много вариантов», — подчеркнул Кедми.

Политолог послал Вашингтону четкий сигнал, уточнив, что Москва поставила ультиматум Западу и не оставила себе путей для отступления. Российский лидер Владимир Путин перешел черту, и теперь ему придется добиться желаемого от Соединенных Штатов и НАТО, добавил он.

«И он сам (Путин. – Прим. ФБА), и Россия перешли Рубикон. Если РФ не добьется выполнения хотя бы части своих требований, это так ударит по международному положению России, что оно будет в опасности. Такими вещами не играют», — сказал Кедми.

Ранее сообщалось, что США и Североатлантический альянс выразили готовность к продолжению диалога с Россией. Как заявил глава госдепа Энтони Блинкен, он обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.