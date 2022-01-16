Путин встретится с президентом Ирана Раиси на следующей неделе

Встреча президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси состоится на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал «Россия-1».

Кремль в среду подтвердил информацию о планирующемся визите иранского лидера в Москву. Среди возможных дат проведения переговоров рассматривалось 19 января. По информации телеканала, график Путина на ближайшие дни также включает другие международные контакты и заседание Совета безопасности РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал предстоящий визит Раиси в Москву очень важным. По словам дипломата, президенты России и Ирана планируют провести «инвентаризацию» всей повестки двустороннего диалога.