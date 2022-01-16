Прорыв трубы в Выборгском районе Петербурга привел к затоплению проезжей части

Очередной каток в не предназначенном для этого месте может сформироваться в Выборгском районе Петербурга. Трубу с холодной водой прорвало на Светлановском проспекте.

В Выборгском районе Северной столицы холодная вода разлилась прямо на проезжую часть. Льдом может покрыться площадь в тысячу квадратных метров. Разрыв трубы произошел на Светлановском проспекте. Обеспечить безопасность до приезда аварийной службы попытались спасатели МЧС.

Руководитель петербургского центра «ЖКХ Контроль» Алла Бредец связала текущие проблемы в Северной столице с тем, что в городе отсутствует «единый хозяин». Это явление отражается на различных сферах. Страдает уборка территории, благоустройство и иные вещи. Специалист считает, что текущий градоначальник Александр Беглов не способен обеспечить эффективную работу городских служб.