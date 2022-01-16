Политолог Корнилов: Россия спровоцировала вой на «вашингтонских болотах»

Соединенные Штаты проявляют двойные стандарты по вопросам вступления стран в оборонные блоки. С таким заявлением выступил политолог Владимир Корнилов.

Представители американской власти выступают против позиции России, которая выразила несогласие по факту возможного вступления Украины в НАТО. В то же время Вашингтон напоминает, что Финляндию и Швецию регулярно приглашают вступить в состав Североатлантического альянса.

«В этом и заключается двурушничество Соединенных Штатов Америки, да и самого НАТО. Они кричат, что это демократический блок. При этом, когда втягивают какие-то страны в Североатлантический альянс, совершенно не спрашивают их мнение», — сказал Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей.

Политолог также вспомнил слова замглавы МИД России Сергея Рябкова, который дипломатично отреагировал на вопрос о распространение военной инфраструктуры РФ на Кубу или Венесуэлу.

«Посмотрите, какой уже вой стоит на "вашингтонских болотах": "Не сметь! Мы жестко отреагируем! Ни в коем случае!" Подождите-ка, а что такое? Вы же несколько недель рассказывали, что выбор оборонных конструкций той или иной страны — их суверенное право», — заключил эксперт.

Владимир Корнилов ранее заявил, что в случае отказа Соединенных Штатов пойти на компромисс с Россией по гарантиям безопасности, Москва наверняка будет действовать жестко и решительно.