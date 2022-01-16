Пухто с мусором свалился с машины посреди проезжей части на шоссе Революции

Авария с участием мусоровоза произошла на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков в Петербурге.

Пухто с мусором свалился с машины на полном ходу. Очевидцы произошедшего успели сфотографировать аварию и выложить в интернет. Причины ДТП пока не уточняются. По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет.

«Хорошо еще, что никто не пострадал. Но это как бы сигнал к проверке: кто там и как работает», — написали пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

С наступлением Нового года во дворах жилых домов Петербурга скапливаются горы мусора. Жители города отмечают полное безразличие коммунальных служб города к этой проблеме.

С 1 января в Петербурге изменились правила вывоза бытовых отходов. Теперь за это отвечает Невский экологический оператор, который признал свой провал в уборке мусора в начале года. Хотя уже в декабре стало понятно, что реформа забуксует еще на старте: тарифы правительство города утвердило только в первой декаде месяца, многие УК не успели заключить договоры с оператором в срок. Депутаты ЗакСа обращались к губернатору Беглову с просьбой продлить «переходный период» реформы, но в Смольном не пошли на этот шаг. В результате во дворах образуются многодневные свалки, жители центральных районов вынуждены спасаться не только от неприятного запаха, но еще и от крыс.