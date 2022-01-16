Генсек ОДКБ Зась: организация не нуждается в серьезной перестройке деятельности

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась оценил ее работу на фоне массовых беспорядков в Казахстане. Об этом он рассказал в ходе интервью.

Генерал-лейтенант назвал миротворческую миссию ОДКБ в республике «уроком для всех». В этом контексте он отметил, что не видит необходимости в серьезной перестройке деятельности международной организации.

«Потому что та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали — и неплохо сработали», — приводит слова Зася телеканал RT.

Народные волнения в Казахстане начались в первые дни января. Позже Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Нур-Султана направил в республику миротворцев для стабилизации обстановки.