«Газ уйдет в Азию». Политолог Рар объяснил, почему ЕС не стоит навязывать РФ свои правила

Попытки Европы обвинить «Газпром» в манипулировании ценами на газ отражают ожесточенную борьбу за структуру будущего европейского рынка. Евросоюз хочет стать более независимым от российского газа, но при этом всячески пытается заставить Россию играть по своим правилам. Об этом написал немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.

По словам эксперта, все последние десятилетия Россия выступала за долгосрочные газовые контракты, чтобы инвестировать в добычу. Однако в Европе взяли курс на снижение зависимости от российского топлива и поиск альтернативных источников энергии. Тем не менее, как показала практика, меры по либерализации европейского рынка так и не дали желаемых результатов.

«Нынешний дисбаланс на рынке произошел из-за требований европейцев продавать газ на открытом — спотовом рынке. Европейцы считают, что если они продолжат закупать газ по долгосрочным контрактам, то это будет делать поставщика, то есть Россию, сильнее, чем потребительский рынок. Кроме того, в ЕС ошибочно заявляли, что больше не нуждаются в больших объемах газа», — напомнил Рар.

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению политолога, Европа сумеет достичь энергетической безопасности только в том случае, если начнет договариваться о долгосрочных контрактах, откроет «Северный поток — 2» и обеспечит полные поставки российского газа через «Северный поток — 1».

«Бизнес строится по-другому. Европа не может менять его, ломать через колено и заставлять играть по своим правилам. Не только Россия, но и Норвегия, и даже США не поставляют нужного количества газа. Сложилась ситуация, при которой Европа проигрывает со своим спотовым рынком», — рассуждает эксперт.

Впрочем, ЕС предпочитает создавать вокруг себя «агрессивный защитный фон», чтобы оказывать давление на Россию и обвинять ее в провале европейской зеленой политики. По словам Рара, «это некрасиво и неправильно», но в Европе не хотят брать на себя ответственность за происходящее, поскольку это поставит под сомнение законность их собственной власти.

«Некоторые европейские политики вообще хотят запретить "Северный поток — 2", который может самым дешевым и быстрым образом снабжать Европу газом и обеспечивать ее безопасность. Но европейцы по политическим или по идеологическим причинам не хотят этого. Ну, сядут в лужу таким образом. А жаль», — констатировал политолог.

nord-stream2.com / Axel Schmidt

На этом фоне Россия начала присматриваться к азиатским рынкам — речь идет о новых инфраструктурных проектах с Китаем, через который можно будет в перспективе поставлять газ во Вьетнам, а в дальнейшем — в Индию.

«Россия начнет продавать большие объемы газа в Азию, потому что там нет политических конфликтов и платят деньги. В Азии никто не обвиняет Россию в шантаже, что она использует газ как оружие. Там существует нормальный бизнес, так почему не продавать газ туда?» — задался вопросом Александр Рар.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в усугублении кризиса на европейском энергетическом рынке. По его мнению, Москва могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак заверил, что ни «Газпром», ни страна в целом не виноваты в сложившейся ситуации в Европе. По его мнению, запасы из хранилищ «вынула долгая зима», а сжиженный природный газ США и некоторых стран Ближнего Востока «ушел в Азию».