Центр Гамалеи планирует создать вакцину против COVID-19 на основе штаммов «Омикрон» и «Дельта»

Началось рассмотрение варианта создания вакцины от коронавируса на основе имеющихся вариаций «Дельта» и «Омикрон», заявил заместитель главы центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассматривает вариант создания новой вакцины против COVID-19 на основе имеющихся данных об изученных вариациях вируса. В России уже имеются вакцины против коронавируса, основанные на дельта-штамме.

На сегодняшний день планируется создание нового препарата, который будет основан на штаммах «Омикрон» и «Дельта». Заместитель главы центра заявил, что в данный момент такая возможность только рассматривается.