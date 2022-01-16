Тысячи жителей Украины остались без электричества из-за сильного ветра

Сильный ветер обрушился на центральные районы Украины. В итоге, сейчас без света остаются свыше 60 населенных пунктов.

В настоящее время спасатели ГСЧС и Укрэнерго заняты ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала обесточивание населенных пунктов. Отметим, что без света пока остаются 1,5 тысячи человек.

Проблемы с электричеством наблюдаются в Житомирской, Черниговской, Сумской, Киевской и Донецкой областях. Местные власти призывают граждан не выходить на улицу, а также не находится рядом с рекламными щитами и деревьями.