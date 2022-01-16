Аппарат британского правительства начал расследование «винных пятниц» Джонсона

Старшая сотрудница аппарата кабмина Великобритании Сью Грей приступила к расследованию вечеринок, которые проводились в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит на фоне локдауна, передает The Times.

По словам журналистов, во время проведения «винных пятниц» в стране действовали ограничения на фоне коронавируса, из-за которых были запрещены встречи двух и более лиц из разных семей. Результаты расследования должны объявить на следующей неделе.

Издание Mirror ранее сообщало, что Борис Джонсон во время локдауна регулярно устраивал вечеринки у себя на служебной квартире. Глава британского правительства призывал своих помощников «выпустить пар», хотя весной 2020 года это было запрещено.