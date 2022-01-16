Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Аппарат британского правительства начал расследование «винных пятниц» Джонсона

Политика
Аппарат британского правительства начал расследование «винных пятниц» Джонсона

Старшая сотрудница аппарата кабмина Великобритании Сью Грей приступила к расследованию вечеринок, которые проводились в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит на фоне локдауна, передает The Times.

По словам журналистов, во время проведения «винных пятниц» в стране действовали ограничения на фоне коронавируса, из-за которых были запрещены встречи двух и более лиц из разных семей. Результаты расследования должны объявить на следующей неделе.

Издание Mirror ранее сообщало, что Борис Джонсон во время локдауна регулярно устраивал вечеринки у себя на служебной квартире. Глава британского правительства призывал своих помощников «выпустить пар», хотя весной 2020 года это было запрещено.

#британия #джонсон #вечеринки