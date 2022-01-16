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«На разных треках». Песков объяснил, почему РФ ждет ответа США по гарантиям безопасности

Политика
«На разных треках». Песков объяснил, почему РФ ждет ответа США по гарантиям безопасности

Россия настаивает на получении прямого ответа от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку только подписание договоров может гарантировать разрядку ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На границе с Украиной слишком много напряженности, слишком много напряженности в этой части Европы. Это автоматически создает много проблем, что крайне опасно для нашего континента», — подчеркнул Песков в разговоре с CNN, фрагмент которого опубликован в Twitter-аккаунте газеты The Hill.

Именно по этой причине Россия ждет конкретных шагов по договорам о стратегической безопасности, добавил Песков. По его словам, это единственный путь для разрядки напряженности в нынешней ситуации.

«На разных треках». Песков объяснил, почему РФ ждет ответа США по гарантиям безопасности
kremlin.ru  / Администрация президента России

Новый раунд переговоров России и США по стратегической стабильности состоялся в Женеве 10 января. После этого диалог продолжился в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО и завершился в Вене по линии ОБСЕ.

За это время стороны обсудили проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, которые Москва опубликовала в конце прошлого года. Требования России сводятся к трем пунктам: выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания военных сил НАТО у границ России и созданию там военной инфраструктуры, а также юридическому отказу Альянса от планов присоединения к блоку Украины и Грузии.

По итогам «дипломатического марафона» Песков отметил, что в отношениях Москвы с Вашингтоном и НАТО есть «некоторое понимание», однако в целом партнеры находятся по другую сторону баррикад.

«Теперь мы можем сказать, что мы на разных треках, на совершенно разных треках, и это нехорошо, это вызывает беспокойство», — посетовал пресс-секретарь Владимира Путина.

«На разных треках». Песков объяснил, почему РФ ждет ответа США по гарантиям безопасности
Global Look Press  / NATO

При этом ведущий CNN попросил Пескова заверить его в том, что Россия не готовит «военную эскалацию на Украине» в ближайшее время. Представитель Кремля категорически отверг такие намерения и напомнил, что Москва все еще ждет доказательств обвинений от помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Последний пообещал обнародовать в течение 24 часов данные американской разведки о том, что Россия намерена создать предлог для «вторжения» на Украину. По словам Салливана, угроза такого сценария «остается высокой», хотя Вашингтон пока еще не пришел к определенному мнению относительно намерений Москвы.

«Вы видите, что этого не происходит. <…> Знаете, мы живем в мире фейковых обвинений или фейковых новостей, в мире лжи. Пока это как-то не доказано чем-то, но чем-то видимым или чем-то очевидным, мы будем продолжать считать, что это фейковые новости и ложные обвинения», — указал Песков.

«На разных треках». Песков объяснил, почему РФ ждет ответа США по гарантиям безопасности
Global Look Press  / Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Кроме того, пресс-секретарь главы государства заявил о непричастности России к кибератакам на государственные сайты Украины. В минувшую пятницу на стартовой странице сайта министерства образования и науки появилось сообщение, что якобы все личные данные украинцев были загружены в сеть общего доступа. Песков подчеркнул, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они бездоказательны.

«Мы рассматриваем это как продолжение других бездоказательных обвинений против России. Мы привыкли к тому, что украинская сторона обвиняет Россию во всем, даже в плохой погоде в их стране», — резюмировал Песков.

После произошедшего Служба безопасности Украины и полиция возбудили уголовное дело, при этом в минкульте посчитали, что к кибератаке якобы причастна Россия. Однако позднее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк предположил, что атаку могли организовать белорусские спецслужбы.

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