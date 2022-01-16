«На разных треках». Песков объяснил, почему РФ ждет ответа США по гарантиям безопасности

Россия настаивает на получении прямого ответа от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку только подписание договоров может гарантировать разрядку ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На границе с Украиной слишком много напряженности, слишком много напряженности в этой части Европы. Это автоматически создает много проблем, что крайне опасно для нашего континента», — подчеркнул Песков в разговоре с CNN, фрагмент которого опубликован в Twitter-аккаунте газеты The Hill.

Именно по этой причине Россия ждет конкретных шагов по договорам о стратегической безопасности, добавил Песков. По его словам, это единственный путь для разрядки напряженности в нынешней ситуации.

kremlin.ru / Администрация президента России

Новый раунд переговоров России и США по стратегической стабильности состоялся в Женеве 10 января. После этого диалог продолжился в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО и завершился в Вене по линии ОБСЕ.

За это время стороны обсудили проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, которые Москва опубликовала в конце прошлого года. Требования России сводятся к трем пунктам: выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания военных сил НАТО у границ России и созданию там военной инфраструктуры, а также юридическому отказу Альянса от планов присоединения к блоку Украины и Грузии.

По итогам «дипломатического марафона» Песков отметил, что в отношениях Москвы с Вашингтоном и НАТО есть «некоторое понимание», однако в целом партнеры находятся по другую сторону баррикад.

«Теперь мы можем сказать, что мы на разных треках, на совершенно разных треках, и это нехорошо, это вызывает беспокойство», — посетовал пресс-секретарь Владимира Путина.

Global Look Press / NATO

При этом ведущий CNN попросил Пескова заверить его в том, что Россия не готовит «военную эскалацию на Украине» в ближайшее время. Представитель Кремля категорически отверг такие намерения и напомнил, что Москва все еще ждет доказательств обвинений от помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Последний пообещал обнародовать в течение 24 часов данные американской разведки о том, что Россия намерена создать предлог для «вторжения» на Украину. По словам Салливана, угроза такого сценария «остается высокой», хотя Вашингтон пока еще не пришел к определенному мнению относительно намерений Москвы.

«Вы видите, что этого не происходит. <…> Знаете, мы живем в мире фейковых обвинений или фейковых новостей, в мире лжи. Пока это как-то не доказано чем-то, но чем-то видимым или чем-то очевидным, мы будем продолжать считать, что это фейковые новости и ложные обвинения», — указал Песков.

Global Look Press / Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Кроме того, пресс-секретарь главы государства заявил о непричастности России к кибератакам на государственные сайты Украины. В минувшую пятницу на стартовой странице сайта министерства образования и науки появилось сообщение, что якобы все личные данные украинцев были загружены в сеть общего доступа. Песков подчеркнул, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они бездоказательны.

«Мы рассматриваем это как продолжение других бездоказательных обвинений против России. Мы привыкли к тому, что украинская сторона обвиняет Россию во всем, даже в плохой погоде в их стране», — резюмировал Песков.

После произошедшего Служба безопасности Украины и полиция возбудили уголовное дело, при этом в минкульте посчитали, что к кибератаке якобы причастна Россия. Однако позднее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк предположил, что атаку могли организовать белорусские спецслужбы.