Политолог Джангиров предложил Киеву «вернуть» Донбасс в обмен на отказ от вступления в НАТО

Украинская сторона могла бы сделать больший акцент на выполнении минских договоренностей и «вернуть» Донбасс путем уступок по вопросу вступления в НАТО, заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров в эфире канала Politwera.

По словам эксперта, этот вариант обсуждается уже не первый год. Суть его состоит в отказе Киева от членства в Североатлантическом альянсе на определенный срок.

«Например, на время реинтеграции Донбасса (ввести. — Прим. ред.) мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет», — отметил Джангиров.

Депутат Народного совета ДНР Ирина Попова ранее заявила, что прибытие военных НАТО на Украину приведет к обострению ситуации в Донбассе.