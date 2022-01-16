Смертность от COVID-19 в Петербурге растет четыре дня подряд

Коронавирусная инфекция унесла жизни 63 жителей Петербурга за минувшие сутки, гласят данные оперативного штаба.

Суточная смертность от COVID-19 в Северной столице растет вот уже на протяжении четырех дней подряд. Если 12 января было зафиксировано 55 случаев летального исхода от коронавируса, то в последующие дни от болезни скончались в общей сложности 244 пациента. Всего за период пандемии от COVID-19 умерли 28 997 петербуржцев.

Эпидемиологическая ситуация в городе на Неве остается напряженной, о чем свидетельствует статистика оперштаба. Губернатор Александр Беглов обещал, что Петербург достигнет коллективного иммунитета уже к середине января 2022 года, однако на деле Северная столица остается в лидерах антирейтинга по суточной смертности от коронавирусной инфекции.