Политолог Акопов: действия РФ в Казахстане сыграли в плюс Москве в противостоянии с Западом

Беспорядки на территории Казахстана показали Западу, что постсоветское пространство входит в зону ответственности России, которую она не позволит отдать на растерзание, заявил политолог Петр Акопов.

Стабилизация ситуации в Казахстане была принципиально важна для решения украинского вопроса, считает эксперт. Россия своими действиями продемонстрировала, что бывшие республики Советского Союза являются частью большой исторической державы, поэтому Москва не может допустить вступления Киева в состав НАТО.

«В Казахстане была угроза дестабилизации, там не было угрозы его перехода под западный зонтик, но и дестабилизация нам не нужна. А на Украине все гораздо более запущено, это сам по себе антироссийский проект. Для решения проблемы потребуется не сила, а изменение ситуации в мире и новый баланс сил между Россией и Западом», — отметил Акопов в интервью «Украине.ру».

Плюс ко всему события в Казахстане продемонстрировали способность России оперативно реагировать на возникающие угрозы, и это, несомненно, сыграло в плюс Москве в противостоянии с Западом, заключил политолог.

Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее заявила, что проблема Казахстана заключается в увлечении республики западным капитализмом.