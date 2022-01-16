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Двое детей стали жертвами взрыва в афганской провинции Кабул

Происшествия
/ Обновлено: 16 января 2022 11:24
Двое детей стали жертвами взрыва в афганской провинции Кабул

Свидетели сообщили о взрыве в афганской провинции Кабул. Очевидцы утверждают, что смертельные ранения получили двое детей, несколько человек пострадали.

Взрывное устройство сработало в автомобиле членов запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1, сообщило РИА Новости.

Напомним, что в августе 2021 года талибы взяли Афганистан под свой контроль и даже сформировали правительство. Приход к власти террористов привел к росту числа взрывов в стране.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

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