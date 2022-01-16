Журналист Соловьев раскритиковал санкционную логику США

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев считает, что санкционная логика Вашингтона удобная, но неверная. Об этом он написал в Telegram-канале.

Соловьев обратил внимание на высказывания высокопоставленных американских чиновников на тему «российской угрозы». Так, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила о существовании в стране 18 различных сценариев, разработанных на случай «вторжения» на территорию Украины. Журналист раскритиковал политику властей США и показал ее суть на примере украинского президента Владимира Зеленского.

«Если Зеленский отдаст команду начать военную операцию в Донбассе, то американцы заявят, что он "русский шпион"; и поэтому в начале операции виновата Россия и надо срочно ввести против нашей страны санкции. Совсем они запутались. Политический реализм покинул Вашингтон», — отметил Соловьев.

Российские власти неоднократно опровергали сообщения о «стягивании» сил к границе с Украиной. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва имеет право перемещать войска в пределах страны на свое усмотрение. Он также подчеркивал: Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.