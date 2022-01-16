«Буря только начинается». В Верховной раде заявили о глубокой маргинализации Украины

Неудачная политика киевских властей привела к «глубокой маргинализации» Украины на международной арене. Сегодня западные дипломаты звонят или приезжают в страну только ради сохранения имиджа ее «защитника». Такое мнение в Facebook выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, о таком статусе страны стало понятно, как только «об Украине начали говорить без Украины». Волошин обратил внимание, что за последние годы местные власти так и не смогли предложить ни одного реалистичного плана по урегулированию конфликта в Донбассе и налаживанию отношений с Россией.

«Кому-то казалось, что мы все время были в центре просто потому, что мы были и остаемся проблемой. Слово “Украина” везде звучит и сейчас. Но всем ясно, что мы не игрок. Оттого так рефлексивно выглядит лента новостей украинских СМИ: все события происходят за пределами национальных границ», — посетовал депутат.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По этой же причине так мало сообщений поступает и со стороны руководства страны, констатировал Волошин. По его словам, в самый разгар кризиса их нет ни за столом переговоров, ни в центрах принятия ключевых решений.

«Вот и остается, что ждать “возвращения гетмана” и обсуждать ураганный ветер, поваливший елки. При том что, как говорила героиня одного блокбастера о восстании машин, “буря только начинается”», — резюмировал политик.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак посетовал, что некоторые страны-участницы НАТО выступают против вхождения страны в Альянс. По его мнению, Украина заслуживает права пополнить ряды организации, однако положительное решение должны высказать все члены военного блока.

В свою очередь политолог Руслан Бортник заявил, что вступление Украины в НАТО будет означать для нее неминуемую потерю территорий, а потому Киеву следует «уйти внутрь себя» и быть самодостаточным. Кроме того, стране необходимо экономически интегрироваться с Западом, но при этом сохранить российский рынок для своей продукции.