Друг Зеленского рассказал, когда будет известна дата прощания с телеведущим

Близкий друг и коллега Михаила Зеленского, режиссер Николай Сергеев сообщил, что тело покойного в скором времени перевезут в Россию и будет известна дата прощания с телеведущим.

Тело Зеленского привезут в Россию из Доминиканской Республики 17 января в понедельник. Сергеев рассказал Пятому каналу, что смерть человека на другом конце света всегда осложняет ситуацию — нужно решить вопросы с родителями и с перевозкой тела.

«Вдова мне вчера написала, что вся информация по прощанию будет во вторник, 18 января. Учитывая, что в понедельник Мишу перевозят, наверное, во вторник уже будет верифицированная информация», — сообщил Сергеев.

Известный телеведущий вместе с гражданской женой отправился на новогодние каникулы в Доминикану. Во время отдыха Зеленскому стало плохо, его забрала скорая, но спасти журналиста так и не удалось. Его не стало 11 января на 47-м году жизни. Причиной смерти Зеленского стал инфаркт.