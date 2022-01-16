Макрон назвал необходимым диалог России и США на фоне украинского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал попытки диалога между Россией и США. По его словам, это хороший знак на фоне украинского кризиса.

Политик назвал это хорошей новостью. Он добавил, что выстраивать подобный диалог — нелегко.

«Необходимо ли это? Как никогда, если мы не хотим сохранить статус-кво, беспокоящий всех и нашу коллективную безопасность», — сказал Макрон в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

По словам французского президента, Франция и Германия всегда вели диалог с Россией и Украиной по Минским соглашениям.

Россия не раз заявляла, что пойдет на диалог с Киевом только после реализации минских договоренностей. Президент Владимир Путин подчеркивал: он не будет обсуждать с украинским руководством Крым.