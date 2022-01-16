Избирательные участки в Сербии открылись для голосования по изменениям конституции

Референдум по изменениям конституции Сербии проходит 16 января с 9.00 по московскому времени. Более восьми тысяч избирательных участков на территории страны открыли свои двери для граждан.

Правом голоса обладают около 6,5 миллиона человек. Сербские граждане проголосуют за принятие поправок в конституцию. Предполагается, что это сблизит законодательство страны со стандартами Евросоюза.

Речь идет о правилах выбора судей в органы правовой системы. Голосующим нужно ответить на вопрос, согласны ли они с подтверждением акта об изменении конституции. В мониторинге на референдуме принимают участие российские наблюдатели в составе миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как стало известно ранее, президент Сербии Александр Вучич исключил вариант вступления страны в НАТО. По его словам, государство стремится к созданию собственной армии в целях самообороны.