Глава Чечни Кадыров дал поручение удалить из Сети всю критику о жителях Ингушетии

Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни займется устранением всех критических заявлений об ингушах из Сети. Соответствующее поручение дал глава республики Рамзан Кадыров.

Глава ведомства Ахмед Дудаев опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил, что эта информация будет донесена до общественных объединений, блогеров и организаций всех уровней.

«Начинается новая страница в истории взаимоотношений двух братских народов», — подчеркнул министр.

Кадыров накануне назвал отношения народов Чечни и Ингушетии братскими. По его словам, между двумя республиками «никаких проблем нет».