Трамп призвал сторонников «снова сделать Америку великой»

Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом. Он сказал об этом во время митинга в Аризоне.

Политик 15 января провел встречу со сторонниками. В ходе выступления он заявил, что надо «снова сделать Америку великой».

«В 2024 году мы вернем Белый дом», — подчеркнул экс-президент.

Дональд Трамп пока не отвечает четко на вопрос, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. Действующий глава Белого дома Джо Байден считает, что перспектива выдвижения кандидатуры Трампа только увеличивает шансы на его собственную победу.

Недавно о президентских амбициях заявил сенатор от Республиканской партии Тед Круз. Он занял второе место во время предварительных выборов перед кампанией в 2020 году.