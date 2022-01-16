Трамп обвинил чиновников из США в создании фальсификаций о России

Американские чиновники придумывали фальсификации и России и тем самым усложняли работу Белого дома, заявил бывший лидер США Дональд Трамп.

Так миллиардер прокомментировал адресованные ему вопросы о том, с какой страной труднее всего было иметь дело во время его президентства. В политических кругах Соединенных Штатов есть «сумасшедшие люди», который лгали о России, сказал он на митинге сторонников в Аризоне.

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США», — подчеркнул бывший глава Белого дома.

Как сообщалось ранее, Трамп раскритиковал Байдена из-за его заявления о штурме Капитолия в январе 2021 года. По словам экс-президента, действующий лидер пытается отвлечь внимание от собственного провала.