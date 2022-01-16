Политик Херстель возмутился из-за отказа европейских чиновников запустить «СП-2»

Европейское правительство самостоятельно наносит ущерб своей энергетической системе. Такое мнение выразил журналист и политический деятель Кристофер Херстель.

Политолог отметил, что Евросоюз выдвигает в адрес России всевозможные обвинения. Эксперт считает непонятной такую позицию. По его словам, европейские страны уже давно могли закончить энергетический кризис.

«И я не понимаю, почему этот кризис до сих пор продолжается, несмотря на то, что «Газпром» и «Северный поток — 2» готовы полностью предоставить газ сразу по двум линиям и не делают этого только из-за проблем, которые чинит европейская и немецкая стороны», — уверен эксперт.

Херстель добавил, что российская сторона выполняет все обязательства в рамках контрактов о поставке газа. При этом Евросоюз продолжает выставлять ее виноватой во всех проблемах, информирует РЕН ТВ.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, Брюссель не может запретить строительство инфраструктуры для запуска «Северного потока — 2». По его словам, функционирование газопровода будет зависеть от ситуации вокруг Украины.