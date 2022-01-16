Все газеты и журналы Украины с 16 января обязали издаваться на государственном языке

Норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступила в силу на территории страны с 16 января.

Различные печатные издания на Украине теперь будут издаваться только на государственном языке. Распространять информацию на иностранном языке СМИ смогут только при соблюдении определенных условий. Например, требование о выпуске материала одновременно и на украинском.

Печатные издания на украинском языке должны составлять не менее половины от всего ассортимента. Подобные требования не распространяются на региональные издания на крымскотатарском и языках стран Евросоюза до июля 2024 года