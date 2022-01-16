В США полицейский застрелил мужчину после драки в отделении реанимации

В американском штате Северная Каролина драка между задержанным и сотрудником полиции закончилась убийством. Правоохранитель застрелил мужчину прямо в отделении неотложной помощи. Об этом рассказал телеканал ABC News.

Согласно данным телеканала, инцидент произошел в больнице Университета Дьюка в городе Дарем, где мужчина проходил лечение, находясь под стражей. В какой-то момент пациент напал на охранявшего его полицейского и отобрал пистолет. После этого страж порядка выхватил другое оружие и выстрелил.

Сотрудники больницы провели комплекс необходимых реанимационных мероприятий, однако мужчина скончался на месте. Проводится проверка.