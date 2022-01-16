Оттепель придет в Петербург перед началом рабочей недели

Сильное потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидают петербуржцев в воскресенье 16 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Причиной непогоды является теплый атмосферный фронт, который пройдет над Северной столицей. Небо будет пасмурным, а во второй половине дня выпадут осадки. Местами будет дождь, кое-где существуют вероятность образования гололедицы.

Температура воздуха поднимется до плюс двух градусов. Скорость юго-западного ветра составит пять-десять метров в секунду. Показатели атмосферного давления опустятся до значений 741 мм ртутного столба, что значительно ниже средних значений.

Изменения погодных условий станут очередным испытанием для администрации губернатора города Александра Беглова, неспособной организовать работу коммунальных служб. По причине неубранных от гололеда тротуаров огромные очереди из петербуржцев собираются в травмпунктах, которые не успевают помочь всем пострадавшим.