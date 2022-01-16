Госуслуги предупредили россиян о мошенничестве с аккаунтами

Государственный портал «Госуслуги» разослал предупреждение об участившихся случаях мошенничества. Поэтому граждан России просят не сообщать никому код из СМС, пишет РИА Новости.

Накануне газета «Коммерсант» сообщила, что телефонные мошенники звонят гражданам от имени сотрудников портала «Госуслуги» и просят назвать им код из СМС якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя.

Как отмечено в предупреждении, число мошенничеств с аккаунтами пользователей стало значительно больше. Сервис призывает ни при каких обстоятельствах не сообщать код подтверждения, ведь сотрудники сайта никогда не запрашивают подобную информацию. Также не рекомендуется использовать дополнительные способы защиты данных, например, включать вход по СМС.

Перед Новым годом Минцифры предложило обязать пользователей государственного портала «Госуслуги» проходить двухфакторную идентификацию на сайте. Данная мера необходима для обеспечения дополнительной защиты персональных данных граждан России.