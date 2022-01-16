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Гинцбург анонсировал старт испытаний препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител

Общество
Гинцбург анонсировал старт испытаний препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител

Центр Гамалеи начинает клинические испытания нового препарата против коронавирусной инфекции. Создан он на основе моноклональных антител, сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

Предположительно, испытания растянутся на три-четыре месяца. Как отметил ученый, эффективность препарата уже известна, так как существуют западные аналоги. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас начинаются клинические испытания. Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займет порядка трех с половиной — четырех месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны», — сообщил Гинцбург.

Ранее проходили доклинические исследования препарата. Один из разработчиков вакцины «Спутник V», ведущий сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи отметил, что даже по результатам этого этапа был выявлен высокий потенциал лекарства.

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