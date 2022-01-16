Губернатор Техаса Эбботт сообщил об освобождении заложников из захваченной синагоги

Правоохранительные органы освободили всех заложников из захваченной синагоги в Колливилле. Об этом сообщил губернатор американского штата Техас Грег Эбботт.

Никто из плененных людей не пострадал. Американец ворвался в здание синагоги и захватил четверых человек, один из которых является раввином. Одного из заложников преступник отпустил добровольно.

Напавший требовал выпустить из тюрьмы его сестру, осужденную на 86 лет за терроризм. Мужчина заявил, что заминировал ряд городских объектов. В связи с этим все синагоги города взяли под охрану. О случившемся также доложили президенту США Джо Байдену.

Сотрудники ФБР несколько часов вели переговоры с захватчиком. Детали операции, а также обстоятельства задержания мужчины пока не известны.