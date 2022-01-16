EurAsian Times: Россия сделает свое «оружие Судного дня» еще опаснее

Российский проект ядерных подводных беспилотных аппаратов К-329 «Белгород» перешел в завершающую стадию. Об этом выпустил статью индийский портал EurAsian Times.

АПЛ должна стать первой субмариной-носителем ядерных беспилотных аппаратов-торпед «Посейдон». В этом году планируется завершить строительство нового объекта для ВМФ, который, по мнению обозревателей, и станет некой базой для российского «оружия Судного дня». Именно этот объект будет играть ключевое значение для эффективности «Посейдонов», уверены аналитики издания.

По мнению журналистов EurAsian Times, подводный беспилотник предназначен для поражения прибрежных городов боеголовкой мощностью до 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте, приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

Предполагается, что носителями «Посейдона» станут подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск», которые смогут нести до четырех ядерных беспилотников одновременно. Авторы статьи отметили, что у России есть целое семейство беспилотников «Посейдон», отличающиеся друг от друга функционалом.

После появления специализированной базы носители «Посейдона» будут осуществлять спецоперации, а также пополнять запасы аппаратов, не выдавая неприятелю местонахождение остальных беспилотников. Таким образом, подобная концепция применения «оружия Судного дня» станет более серьезной угрозой для потенциального противника, чем версия с «ядерным цунами», резюмировали эксперты.