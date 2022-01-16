Авторы NI заинтересовались модернизированным бомбардировщиком Ту-160

Журналистов портала The National Interest заинтересовал модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, который недавно впервые поднялся в небо.

Зарубежные авторы решили разобраться в истории создания нового отечественного бомбардировщика. Разработка осовремененного Ту-160 началась в середине 2010-х для усиления стратегической авиации РФ. Такая временная мера понадобилась из-за того, что более современный «невидимый» бомбардировщик ПАК ДА будет готов к началу 2030-х годов.

Дебютный полет Ту-160 провели 12 января текущего года. Специалисты совершили ряд маневров и, вероятно, отправили аппарат на дальнейшую доработку, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на авторов материала.

Модернизированный бомбардировщик обладает схожими чертами со своим предшественником, но 80 процентов агрегатов стали значительно современнее. Силовой агрегат машины могут заменить на модернизированный НК-32-02, что позволит самолету стать и эффективнее, и надежнее. Современная авионика даст бомбардировщику возможность действовать в тандеме с новыми произведенными в РФ истребителями.

Также новый бомбардировщик оснастят цифровым куполом для облегчения управления, но пока нет точной информации, будет он применен или создатели отказались от идеи. Главный плюс новинки авторы NI называют использование наиболее современного российского оружия воздушного базирования.