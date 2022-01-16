Политолог Акопов: союз России и Китая существует де-факто

Нет никакой необходимости формального закрепления отношений между Россией и Китаем. Соответствующее мнение высказал политолог Петр Акопов в интервью изданию «Украина.ру».

Он подчеркнул, что российско-китайское партнерство существует и без формального обозначения. По словам Акопова, между собой Москва и Пекин используют формулировку, что отношения между ними являются большим, чем просто союз двух держав.

«В какой-то момент военный договор может быть подписан, но, не будучи подписанным официально, отношения уже рассматриваются и Путиным, и Си Цзиньпином как союзнические», — заявил политолог.

Он также отметил, что союз между Россией и Китаем лучше, чем сближение с Североатлантическим альянсом. Как объяснил Акопов, действия НАТО контролируются англосаксами. При этом страны-участницы Альянса имеют очень условное право голоса. В противовес этому Москва и Пекин являются равноправными партнерами, заключил политолог.