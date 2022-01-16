Глава Чехии Земан высказался против дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине

Президент Чехии Милош Земан осудил бойкот предстоящих XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине и выступил против злоупотребления идеей соревнований в политических целях. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Пражского града.

Земан напомнил, что подобное уже происходило во время летней Олимпиады 1980 года в Москве и Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. По словам президента Чехии, в настоящий момент наблюдается легкая форма данного злоупотребления, поскольку бойкот объявлен лишь на уровне политиков, а не спортсменов.

«Я принципиально против злоупотребления идеей Олимпиады в политических целях... Честно сказать, если некоторые политические функционеры не будут на Олимпиаде, ничего страшного не произойдет», — заявил Земан.

Ранее американские власти объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине. Он выражается в отказе поездки официальных лиц Вашингтона на мероприятие. Однако вместе с этим американские спортсмены все же примут участие в Играх.