Госдеп США выразил надежду на продолжение диалога по вопросам безопасности с Россией

Соединенные Штаты хотят продолжить диалог с Россией по вопросам безопасности и рассчитывают на соответствующее стремление со стороны Москвы. Об этом заявил представитель Госдепартамента США в интервью журналу Newsweek.

Ближайшие дни покажут готовность РФ к дипломатии, отметил собеседник агентства. Если же результат окажется отрицательным, и Россия «пойдет по пути конфронтации», то США и союзники НАТО прибегнут к экономическим санкциям.

«Мы надеемся, что переговоры продолжатся, но, если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что они никогда не были готовы к взаимодействию... Во всем этом мы будем тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами», — отметил представитель Госдепа.

Собеседник издания также уточнил, что США намерены укреплять свои позиции на восточном фланге, предоставляя дополнительную военную помощь Киеву. По мнению Вашингтона, это является способом подготовки ко всем «непредвиденным обстоятельствам».

Так называемое «вторжение» России на Украину стало обсуждаемой темой среди западных СМИ. Москва не раз отрицала подобные заявления, отмечая, что они используются как предлог для размещения техники НАТО у границ РФ.